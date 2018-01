Fifa pune filiados sem expressão A Fifa demonstra força e rigor ? contra confederações inexpressivas. A entidade que controla o futebol mundial anunciou, nesta terça-feira, a suspensão do Azerbaijão de todas as competições internacionais. Além disso, retirou ajuda financeira a sua filiada de San Vicente e Granadinas, na América Central, por irregularidades fiscais. A punição ao Azerbaijão se deve ?à interferência do governo em assuntos da federação?, conforme afirmou Andreas Herren, porta-voz da Fifa. ?É uma medida desagradável?, comentou o funcionário do presidente Joseph Blatter. ?Mas se trata do único caminho para fazer com que a situação volte à normalidade.? O governo do Azerbaijão tem exercido pressão sobre a federação de futebol local, a ponto de mandar para a prisão o vice-presidente da entidade, sob acusação de sonegação. Além disso, obrigou os clubes a abandonarem a disputa do campeonato. A reação da Fifa veio com a desfiliação. A próxima partida prevista para a seleção do Azerbaijão é em 11 de junho contra Sérvia-Montenegro, pelas eliminatórias da Euro-2004. A Fifa costuma ameaçar de suspensão federações que sofram qualquer tipo de intervenção governamental. As ameaças se cumprem, com alguma regularidade ? como na Polônia, na Hungria e em federações africanas. A CBF esteve envolvida até em CPIs, mas nunca sofreu retaliações da Fifa. Puxão de orelhas ? A outra reprimenda vai para San Vicente-Granadinas, pequena ilha do Caribe. Sumiram 192 mil dólares de total de 452 mil destinados à entidade, no período de 1999-2000 e não haverá mais ajuda enquanto o dinheiro não aparecer. O presidente da federação, Major St. Clair Leacock, diz que não pode responder por atos de administrações anteriores e garante que ?tenta contato? com seus antecessores. O ex-presidente Louis Daisley e seu sobrinho e secretário Shelly Daisley nem moram mais na ilha.