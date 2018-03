Fifa pune Peru com perda de mando A Fifa decidiu punir a seleção peruana com a perda de um mando de jogo em razão dos incidentes registrados após a partida contra Chile, dia 27 de março, quando jogadores chilenos foram agredidos por torcedores em Lima. Como conseqüência da punição, os peruanos não poderão jogar em casa a partida contra o Equador, marcada para o dia 2 de junho. O local da partida deverá ser definido em conjunto pela Fifa e pela Confederação Sul-americana de Futebol, mas os peruanos querem levar o jogo para a Colômbia - em Cali ou Barranquilla. O Equador é terceiro colocado na Zona Sul-americana com 22 pontos. O Peru é sétimo colocado, com 12.