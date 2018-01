Fifa pune Quênia com portões fechados A Fifa decidiu, nesta segunda-feira, punir a seleção do Quênia por causa dos tumultos no jogo contra Marrocos, no dia 18 de junho, em Nairóbi, pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. No próximo dia 3 de setembro, os quenianos terão que enfrentar a Tunísia, em casa, com os portões fechados. A punição foi causada por causa da confusão causada pelos torcedores, que tentaram invadir o estádio para assistir ao jogo contra os marroquinos. Um adolescente de 15 anos morreu e vários ficaram feridos. Além de jogar com portões fechados, o Comitê de Disciplina da Fifa puniu a seleção Quênia com uma multa de 16 mil euros.