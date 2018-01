Fifa quer fim do racismo no futebol O racismo no futebol preocupa a Fifa. A entidade anunciou hoje que realizará uma conferência sobre o tema no próximo dia 6 de julho, em Buenos Aires, durante o Congresso anual da organização. Para a Fifa, o tema é urgente, já que o número de casos de violência relacionados ao racismo vem crescendo significativamente e em vários países. A reunião, que contará com representantes de quase 200 associações nacionais de futebol, terá como objetivo encontrar soluções para o problema. Além dos dirigentes, a Fifa promete levar para Buenos Aires personalidades e jogadores que tenham sofrido algum tipo de discriminação racial no futebol. A entidade ainda contará com a orientação de organizações não-governamentais especializadas no tema para traçar estratégias que inibam o racismo no futebol. "Esperamos que a reunião possa trazer soluções para combater o racismo e evitar que se alastre por outros países", afirma o presidente da Fifa, Joseph Blatter. O país que mais preocupa é a Itália, onde jogadores africanos e até mesmo brasileiros são hostilizados pelas torcidas. No final do ano passado, Cafu, Serginho e Marcos Assunção, que jogam pelo Roma, foram insultados durante uma partida com a Lazio, que conta com uma das torcidas mais racistas do país. O caso mais escandaloso, porém, é o da equipe do Verona. O presidente do time, Gianbattista Pastorello, vetou a contratação do brasileiro Zé Maria (hoje no Perugia) pelo fato de ser negro. Mas o problema não se restringe à Itália. Na Alemanha, o racismo no futebol exigiu até mesmo a participação do primeiro-ministro do país, Gerhard Schroeder, em uma campanha para acabar com o racismo na liga alemã de futebol. Para Blatter, "o futebol tem a habilidade de passar a mensagem que de que o racismo é intolerável no esporte, mas que também é inaceitável na sociedade". Para especialistas, o problema do racismo no futebol não deve ser tratado como um fenômeno independente, mas como parte de um problema que afeta toda a sociedade e que encontra no futebol um palco para ser manifestado.