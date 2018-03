Fifa quer impedir nacionalização de Ailton O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Gerhard Meyer Vorfelder, membro do comitê executivo da Fifa, assegurou que a entidade que comanda o futebol mundial vai buscar fórmulas para impedir que jogadores se nacionalizem em outros países para jogar em suas seleções. "Concordamos que é algo que não tem sentido e que vai contra os fundamentos das seleções nacionais", disse o dirigente em declarações à agência alemã de notícias DPA. Meyer Vorfelder se refere especificamente ao caso do brasileiro Ailton, do Werder Bremen, que quer viajar ao Catar na próxima segunda-feira para se nacionalizar e jogar na seleção daquele país. Acredita-se que a Federação do Catar tenha oferecido cerca de dois milhões de euros para Aílton defender o país nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. "A Fifa advertiu sobre esse abuso e vai dar um fim", disse Vorfelder depois de uma reunião com o secretário-geral da Fifa, Urs Linsi. O dirigente admite, no entanto, que ainda não sabe o que a entidade pretende fazer para impedir ações deste tipo.