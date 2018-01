Fifa quer mais segurança nos estádios A Federação Internacional de Futebol (FIFA) se comprometeu hoje a aumentar as medidas de segurança nos estádios de futebol, após a tragédia ocorrida na semana passada em Johannesburgo, quando 43 pessoas morreram em função da superlotação do estádio Ellis Park. De acordo com as medidas determinadas pela Comissão de Emergência da Fifa, as confederações continentais e as federações nacionais terão que adotar medidas de segurança mais fortes para a organizações das partidas. Quem não cumprir as determinações, será punido.