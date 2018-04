Fifa quer mostrar gols de Pelé ao mundo O presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, ficou encantado ao ver um trailer do filme ?Pelé Eterno?, do diretor Aníbal Massaini Neto, e quer que a entidade distribua a obra para as 205 nações filiadas ao órgão que rege o futebol mundial. A revelação foi do próprio Pelé, nesta quarta-feira, em São Paulo, durante o lançamento nacional do filme em DVD e VHS. ?O Blatter ficou maravilhado?, disse o Rei. ?Ainda não está fechado, mas o encontrei na semana passada e ele me disse que está interessado em distribuir o filme.? Depois de visto por 247 mil pessoas nos cinemas nacionais, ?Pelé Eterno?, que conta a vida e a carreira do Atleta do Século em 120 minutos, está disponível desde esta quarta-feira para vendas e locações. O DVD tem preço de venda estipulado em R$ 39,90. Nesta primeira edição, a Universal Pictures, distribuidora do filme, fez 200 mil cópias do DVD e 40 mil do VHS, mas a expectativa é que o filme não venda muito apenas no lançamento, mas também nos próximos anos. ?Me orgulho de ter podido deixar essa lembrança para as gerações que não viram o Pelé jogar?, diz o Rei. ?Falta o registro de outros grandes jogadores. Fico feliz que ao menos do Pelé exista esse.? Pelé contou que se emocionou com a reação de algumas crianças que viram o filme. ?Algumas foram lá em casa e queriam agradecer à minha mãe por eu ter nascido. Soube de crianças de oito anos chorando durante o filme?, contou, orgulhoso. Segundo a Universal, ?Pelé Eterno? deve ser lançado no exterior no começo de 2005. Após primeiras sondagens, os países que demonstraram mais interesse na obra foram Estados Unidos, México, Inglaterra, Portugal, Espanha e Austrália. A edição em DVD traz quatro extras: um making of de 19 minutos, uma conversa sobre Pelé entre os jornalistas Orlando Duarte e Fiori Gigliotti, 8 minutos de depoimentos de amigos e familiares do Rei e, por último, material sobre exposições sobre Pelé já realizadas. O diretor Massaini justifica que, embora tenha reunido um gigantesco acervo sobre o ex-jogador durante a longa pesquisa para o filme, não foi possível incluir outros materiais por duas razões: os distribuidores queriam proximidade entre os lançamentos no cinema e em vídeo doméstico e a restauração das imagens de arquivo leva tempo. Para 2006, Massaini prepara uma série de televisão que trará parte do material coletado. Sobre a performance do filme nos cinemas, considerada abaixo do esperado, os realizadores não se mostraram frustrados. ?Tínhamos expectativa maior sim, mas estamos muito felizes com os números e com a recepção da crítica?, afirmou Massaini. ?Deus já me deu o presente de ter esse registro, não preciso de mais nada?, completou Pelé. Presente ? O Rei do futebol, durante o lançamento do DVD, comentou o atual Campeonato Brasileiro e a repercussão das recentes críticas que fez aos cartolas do País, em especial a reação do presidente do Vasco, Eurico Miranda, que ameaça processar Pelé. ?Eu mandei no Vasco. Se machucou o Eurico, se serviu a carapuça, o problema é dele?, disse, sobre a acusação de que parte do dinheiro da parceria do clube com o Nations Bank desapareceu. Sobre o Brasileiro, Pelé disse que o nível técnico não é excelente, mas é bom. ?O Santos está bem, com o melhor plantel de todos. Espero que seja campeão, mas é cedo para falar.?