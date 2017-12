Fifa quer Mundial de Clubes em 2005 Apesar de adiado por duas vezes, a Fifa retomou neste sábado o projeto de realizar o Campeonato Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva realizado em Zurique, o secretário-geral da entidade, Michel Zen Ruffginen, disse que a previsão é fazer o campeonato em 2005, ?caso não se tenha conflito de datas? no futebol internacional. Segundo ele, ?se não for em 2005, o torneio ficaria para 2007, dependendo do parecer técnico do comitê de marketing?, acrescentou.