FIFA quer restringir jogadores estrangeiros em clubes europeus

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse nesta quarta-feira que pretende restringir o número de jogadores estrangeiros nos clubes europeus. Blatter espera negociar com dirigentes da União Européia para impor o limite de cinco atletas estrangeiros em campo. A fórmula "6+5" - seis jogadores nacionais e cinco estrangeiros - será proposta por Blatter no Congresso da Fifa, nos dias 29 e 30 de maio, em Sydney, na Austrália, mas tem encontrado barreiras no princípio de livre circulação da União Européia. Com a medida, o dirigente espera fortalecer as seleções e dar força às ligas nacionais na África, Ásia e na América do Sul, vítimas da saída precoce de jogadores. Blatter disse também que está preocupado com o aumento do número de jogadores que estão mudando de nacionalidade para jogar Copas do Mundo. "Eu não sou profeta, mas eu diria que nós podemos ter metade dos jogadores da Copa do Mundo de 2014 (no Brasil) vindos do Brasil", comentou. Preocupado com a excessiva naturalização de jogadores, Blatter irá propor no Congresso da Fifa um período mínimo de cinco anos de residência no novo país para a mudança de nacionalidade. A Fifa espera que a regra reforce os vínculos das seleções nacionais e coloque barreiras a jogadores como Deco, em Portugal e Eduardo Silva, na Croácia.