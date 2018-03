Fifa quer reunir Pet, Vasco e Sanghai A Fifa convocou o meia Petkovic, o Vasco e o Shangai Shenshua (China), atual clube do jogador, para uma audiência de mediação no próximo dia 23, em Zurique, na Suíça. A entidade está disposta a intermediar um acordo entre as partes. O sérvio abandonou o Vasco na véspera da decisão do Campeonato Carioca deste ano, acertando sua transferência para o futebol chinês, após rescindir seu contrato com o time vascaíno de forma unilateral. O clube carioca recorreu à Fifa e, desde o dia 24 de março, proibiu Petkovic de atuar por qualquer equipe do Brasil ou do exterior.