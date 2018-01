Fifa quer ter um estádio já em 2006 Depois de 100 anos de existência, a Fifa quer finalmente ter seu próprio estádio de futebol. O projeto foi relevado pelo presidente da entidade, Joseph Blatter, que pretende construir um super-estádio na mesma cidade onde fica a sede da Fifa: Zurique. "Queremos ter uma catedral do futebol mundial", afirmou Blatter aos jornais suíços. A idéia do presidente é de que o estádio esteja pronto até 2006 e poderia ser utilizado plenamente durante a Eurocopa de 2008, que será disputada na Suíça. As obras do "Fifa Stadium", como está sendo chamado, ainda sequer foram iniciadas diante da oposição de alguns grupos da cidade suíça. Além da contribuição da entidade máxima do futebol, parte da construção seria financiada pelo governo local, o que não está agradando aos contribuintes. A Fifa lembra que todas as vezes em que precisa realizar uma partida, pede para que as autoridades locais ou clubes emprestem seus estádios para a entidade, uma prática que não poderia ser mantida de forma indefinida. Nova sede - Por enquanto, a única certeza na Fifa é que a entidade ganhará uma nova sede em dois anos. O novo centro de operações será na própria cidade de Zurique e a pedra fundamental do complexo será lançada em maio deste ano. O "Lar da Fifa" será construído em um terreno adquirido pela entidade no ano passado. Coincidência ou não, o terreno era de propriedade do banco Credit Suisse, a mesma instituição financeira que salvou a Fifa de uma crise financeira em 2002. Outra coincidência: o atual secretário-geral da entidade, Urs Linsi, trabalhou por mais de vinte anos em cargos estratégicos dentro do Credit Suisse.