Fifa: R. Checa passa França no ranking A seleção da República Checa superou a França e assumiu a segunda posição no ranking mensal da Fifa, divulgado nesta quarta-feira. O time checo, que estava em quarto na lista anterior, acumula 783 pontos e agora fica apenas atrás do Brasil, que continua na liderança com 834 pontos. A França caiu para quarto, com 777 pontos, ficando atrás da Argentina que se manteve na terceira colocação com 780 pontos. Veja as 20 melhores seleções do mundo, segundo o ranking da Fifa. O número entre parênteses indica a posição da equipe na lista anterior. 1. Brasil - 834 pontos (1). 2. República Checa - 783 (4). 3. Argentina - 780 (3). 4. França - 777 (2). 5. Holanda - 763 (7). 6. Inglaterra - 757 (8). 7. Espanha - 755 (5). 8. México - 754 (6). 9. Portugal - 741 (9). 10. Itália - 735 (10). 10. EUA - 735 (10). 12. Grécia - 726 (14). 13. Suécia - 723 (13). 14. Turquia - 719 (15). 15. Irlanda - 710 (12). 16. Uruguai - 709 (15). 17. Japão - 70 (18). 18. Dinamarca - 702 (17). 19. Irã - 701 (20). 20. Alemanha - 698 (18).