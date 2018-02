Fifa ratifica: Kaká é o melhor do mundo de 2007

Foi barbada para quem apostou. Kaká é o melhor jogador de futebol do mundo em 2007. O título foi formalizado na noite desta segunda-feira (horário local) em Zurique, na Suíça, no Fifa Gala, cerimônia organizada pela entidade que rege o futebol. Com isso, o meio-campista do Milan se torna o quinto brasileiro a ganhar o prêmio, entrando para a galeria que conta com Romário, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. Veja também: Imagens da festa da Fifa em Zurique Prêmio confirma a ascensão de Kaká no mundo do futebol Marta é bicampeã do troféu de melhor do mundo feminina Buru recebe prêmio por ser o melhor do futebol de areia Conheça a trajetória de Kaká, até chegar ao topo Vote: você concorda que Kaká é o melhor de 2007? Não haviam dúvidas de que Kaká seria o vencedor. Ele superou o atacante atacante Messi, argentino, do Barcelona, que ficou em segundo lugar, e o também português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, que fica com o troféu de bronze. Desde que foi eleito o Bola de Ouro da revista France Football que o brasileiro era favorito disparado ao prêmio. A cerimônia contou com a presença de várias personalidades do mundo do futebol. Estiveram presentes Michel Platini, Franz Beckenbauer e Pelé, entre outros. Também foram premiados Sérgio Agüero, da Argentina, melhor do último Mundial sub-20, e Tony Kroos, alemão, melhor do Mundial sub-17. Buru, jogador de futebol de areia, também recebeu um troféu pelo torneio realizado no Rio. Pelé também saiu de lá com um troféu: homenageado com o "Presidente Fifa". "Quando era muito jovem comecei a provocar os outros garotos com a bola. Meu pai, porém, me disse: 'jogar futebol foi um dom que Deus te deu. Não faça isso. Se você for um bom garoto, treinar bastante e fazer tudo certo na vida, terá sucesso'. Sigo isso e tenho prazer em pertencer à família Fifa, cujo pai é Joseph Blatter", discursa. Outro homenageado foi o Barcelona, pelos trabalhos sociais que realiza, principalmente pelo fato de ter em sua camisa estampado o nome do Unicef. No futebol feminino, a vencedora foi novamente Marta, bicampeã da disputa, com a alemã Prings em segundo lugar e a brasileira Cristiane em terceiro. Com a conquista de Kaká, o Brasil acumula sete títulos na premiação, com 14 indicações desde a primeira edição, em 1991. É, com boa vantagem, o país com mais candidatos ao prêmio e mais títulos, já que a França, que está em segundo lugar, teve nove indicações. O terceiro é a Inglaterra, com apenas cinco.