Fifa ratifica suspensão a Fábio Jr O atacante Fábio Junior foi escalado irregularmente na partida do Palmeiras contra o Universidad de Chile, na estréia das equipes na Copa Mercosul. Segundo parecer divulgado hoje pela Fifa, o atacante - emprestado ao Palmeiras pela Roma (ITA) - está suspenso por 1 ano pela Federação Italiana de Futebol por ter usado passaporte falsificado e não poderia jogar. ?É muito estranho que ele tenha atuado e deve ser punido por isso?, disse hoje um porta-voz da Fifa, depois de uma consulta feita pela agência de noticias italiana Ansa. Segundo o porta-voz, a entidade que comanda o futebol reconheceu a punição aplicada pela Federação Italiana, e ampliou a abragência da pena para todos os países filiados à Fifa. O porta-voz lembrou que no dia 6 de julho, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, ratificou em entrevista coletiva em Buenos Aires, que os jogadores suspensos só poderiam atuar pelas seleções de seus respectivos países. A participação nos seus clubes estaria, automaticamente, proibida. ?Pode ser que tenha haviado algum problema de interpretação; que a tradução tenha sido mal feita, mas podemos assegurar que a Fifa proíbe os jogadores punidos de atuarem por seus clubes enquanto durar a suspensão?, acrescentou. A diretoria do Palmeiras decidiu inscrever Fábio Junior na Mercosul alegando que não havia recebido nenhum comunidado oficial da Fifa a respeito da restrição. "Não fizemos comunicado oficial a nenhum dos clubes, mas podemos assegurar que as sanções são universais?, argumentou. Fábio Junior entrou na partida contra o Universidad de Chile aos 25 minutos do segundo tempo, no lugar de Tuta. O time brasileiro perdeu o jogo por 2 a 1.