Fifa reconhece outros campeões mundiais Motivo de polêmica entre torcedores de futebol, sobretudo no Brasil, o título de campeão Mundial de Clubes - disputado durante anos entre o campeão europeu e o sul-americano - passou a ser reconhecido oficialmente pela Fifa. A entidade fez isso através de seu site (www.fifa.com), onde lista todos os vencedores e conta a história da disputa. Com o reconhecimento desta disputa, principalmente por ter sido na seção do novo Mundial de Clubes, a entidade dá a entender que o antigo torneio tem o mesmo valor do atual. A competição anterior - que era disputada anualmente no Japão - é chamada pelo seu nome oficial, Copa Intercontinental e, a partir de 1980, Copa Toyota. O título conquistado pelo Corinthians em 2000 também está no site da entidade (no tópico Torneios Anteriores da página da nova edição do Mundial, que começa na próxima semana). História - A extinta Copa Intercontinental de Clubes (ou Mundial de Clubes) começou a ser disputada entre os campeões da América do Sul e da Europa a partir de 1960, com o Real Madrid, da Espanha, sendo o primeiro campeão. Até 1979 o torneio era disputado com jogos nos países dos dois times e a partir de 1980 passou a ser em apenas uma partida, sempre no Japão. Dos times brasileiros, São Paulo e Santos ganharam duas vezes cada, com Flamengo e Grêmio uma vez cada.