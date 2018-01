Fifa recua e inclui o Corinthians Durou menos de 24 horas a indiferença da Fifa em relação ao título Mundial de Clubes de 2000 conquistado pelo Corinthians. Um dia depois de divulgar a relação de todos os campeões sem a presença do clube brasileiro, a entidade que comanda o futebol mundial recuou. O site oficial (www.fifa.com) da entidade foi atualizado nesta sexta-feira e o nome do Corinthians aparece como campeão mundial. Apesar de não ter sido a responsável pela realização das Copas Intercontinentais - que reúne o campeão sul-americano e o europeu - a Fifa fez uma espécie de unificação dos títulos mundiais. Os torneios disputados a partir da década de 60, a Fifa chama de Copa Intercontinental. A partir dos anos 80, chama de Copa Toyota e, por fim, a partir de 2000, passa a ser Mundial de Clubes. Ao contrário da ordem cronológica de ontem - quando os clubes apareceriam relacionados pelo ano em que o título foi conquistado - a lista de hoje respeita a ordem alfabética. Desta forma, o AC Milan - campeão da Copa Intercontinental 1969; Copa Toyota 1989 e 1990 - aparece como primeiro. Na seqüência, surgem os nomes do Ajax, Atlético de Madrid e assim por diante. O Corinthians aparece entre o Borussia Dortmund (Campeão da Copa Toyota de 1997) e Estrella Vermelha de Belgrado (campeão da Copa Toyota de 1994). A Fifa não explica as razões pelas quais o nome do clube paulista havia sido suprimido na relação divulgada ontem.