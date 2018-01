Fifa reforça campanha de jogo limpo A Fifa faz jogada de marketing e atualiza sua cruzada pelo jogo limpo. A campanha que a entidade que controla o futebol no mundo lançou dez anos atrás, apenas com o lema em inglês "Fair Play", foi renovada e sofreu ligeira alteração. A partir de agora, o slogan será "My Game is Fair Play" ("Meu jogo é limpo"), a ser utilizada nas competições que patrocina. A mudança não é apenas na forma, mas também no conteúdo, garante Joseph Blatter. Em comunicado oficial, o presidente da Fifa afirma que, dessa forma, a organização que dirige procura ampliar a importância social do esporte. O cartola criticado por falta de transparência, algum tempo atrás, surge como defensor de comportamento ético. "A Fifa tem se esforçado para aumentar o espírito esportivo entre os representantes do futebol", afirmou Blatter, na nota divulgada por sua assessoria. "Agora, está comprometida em estimular o jogo limpo em toda a sociedade", garantiu. "E dará o exemplo com tratamento justo, equalitário e solidário entre todos os seus integrantes." O suíço que sucedeu João Havelange em 1998 adianta que a Fifa assume "publicamente" a responsabilidade que lhe compete por administrar o esporte mais popular do mundo. "O futebol é um veículo que pode levar mensagens claras e firmes contra os grandes males sociais que afligem muitos povos", imagina. A Fifa intensificou, nos últimos anos, ações que a associem a causas filantrópicas. Por isso, fez acordos com organismos internacionais, como Unicef, Oms, Oit e as Aldeias Infantis SOS.