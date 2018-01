Fifa reintegra Líbano entre os membros A Fifa reintegrou nesta terça-feira a Federação Libanesa de Futebol entre os membros que compõem a entidade máxima do futebol, informou o presidente da FLB, Bahige Abú Hamzi. A decisão foi tomada como conseqüência da eleição da nova diretoria da federação libanesa. Suspensos desde o último dia 6 de julho, por causa de um conflito entre os antigos dirigentes e o ministro dos Esportes do Líbano, Sebuh Hovnanian, os libaneses voltam a figurar no futebol mundial.