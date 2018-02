Fifa reitera advertência sobre loterias ilegais na Internet

A Fifa reiterou nesta sexta-feira sua advertência sobre as loterias ilegais na internet para o Mundial 2010, e afirmou que "não tem nenhuma vinculação com elas, e nem deu autorização para sua realização". A Fifa recomenda ao público desconfiar de todo tipo de e-mails relacionados com sorteios de dinheiro ou prêmios, e pede que não sejam fornecidas informações pessoais nem financeiras de nenhum tipo. O organismo se disse preocupado, uma vez que estas loterias dizem atuar em seu nome e/ou em colaboração com o Comitê Organizador da Copa do Mundo da África do Sul 2010. A Fifa informa também que muitos dos e-mails que circulam com essas informações se assemelham a comunicados oficiais e, em sua maioria, solicitam aos destinatários que concedam informações pessoais, inclusive números de contas bancárias, a fim de depositar o prêmio.