Fifa reitera proibição e Maradona não pode ir a sorteio

A Fifa reiterou nesta quarta-feira que Diego Maradona não poderá ir ao sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que acontecerá na sexta, na Cidade do Cabo. O ex-jogador e atual técnico da seleção da Argentina está suspenso por dois meses depois de ofender jornalistas após a classificação do país para o Mundial.

Para confirmar que Maradona não irá ao evento, a Fifa enviou uma carta à Associação de Futebol da Argentina (AFA), pedindo uma garantia de que o treinador não aparecerá na cerimônia. A suspensão de Maradona estende-se a todas as atividades relacionadas ao futebol.

Segundo o secretário geral da Fifa, Jerome Valcke, a carta alertava a entidade argentina. "Estejam cientes de que ele está banido, e pedimos que tenham certeza de que ele não virá", disse a Fifa à AFA.

De acordo com Valcke, se Maradona comparecer ao evento, ele pode sofrer uma nova punição que o tiraria da Copa do Mundo. Por causa da suspensão de dois meses, o treinador não poderá comandar a Argentina em amistoso contra a seleção da Catalunha, no dia 16 deste mês.