Fifa rejeita sede conjunta para 2010 A Fifa rejeitou a proposta de Tunísia e Líbia dividirem a organização da Copa do Mundo de 2010. Os dois países, assim como África do Sul, Egito e Marrocos, apresentaram nesta terça-feira, em Zurique, as suas candidaturas para ser sede do torneio, que será realizado pela primeira vez no continente africano. Os cincos países apresentaram seus projetos ao presidente da Fifa, Joseph Blatter, ao secretário-geral da entidade, Urs Linsi, e ao responsável pelo grupo de inspeção das candidatas ao Mundial de 2010, Jaan Peeters. Depois da exposição individual dos participantes, a Tunísia sugeriu a organização conjunta com a Líbia. Mas a idéia foi imediatamente rejeitada. ?As candidaturas têm que ser individuais?, avisou Blatter. A experiência em 2002, quando a Copa foi sediada por Coréia do Sul e Japão, mostrou à Fifa que a organização conjunta aumenta os gastos e dificulta a estruturação do torneio. A Fifa irá inspecionar agora os cinco países candidatos. Começa no dia 7 de outubro, no Marrocos, e termina em 5 de novembro, na África do Sul. A escolha da sede será em 21 de maio de 2004.