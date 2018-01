Fifa renova contrato com o McDonald´s até 2014 A um dia da final do Mundial da Alemanha, entre Itália e França, a Fifa anunciou, em Berlim, a renovação da parceria com a rede de lanchonetes McDonald´s até 2014, segundo comunicado divulgado pela entidade máxima do futebol, neste sábado. ?Isso mostra, claramente, que patrocinar a Copa do Mundo é muito mais do que o apoio financeiro ao evento. A parceria que nos uniu nos últimos 12 anos também é simbolizada pelas crianças que entram em campo de mãos dadas com jogadores", disse o presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter. Com o compromisso, a rede assegura direitos da organização para ações de marketing em uma centena de países, além de presença entre os principais patrocinadores dos Mundiais de 2010 (África do Sul) e 2014, além da Copa das Confederações. O McDonald´s pertence ao grupo de empresas que patrocina as Copas desde 1994 (Estados Unidos). Este ano, a empresa esteve entre as 15 principais colaboradoras da competição. A sede do Mundial de 2014 só será decidida em 2008. O Brasil é um dos favoritos a receber o torneio após 64 anos - a primeira edição que organizou foi em 1950.