Fifa repreende França, Itália e Holanda A Fifa anunciou nesta terça-feira que irá tomar ações disciplinares contra federações nacionais da França, Itália e Holanda. Elas não teriam cumprido as determinações da entidade máxima do futebol em relação ao controle de dopagem. Segundo a Fifa, no último dia 16, processos contra as três federações foram abertos diante da constatação de que franceses, italianos e holandeses não apresentaram as condições mínimas. Entre essas exigências está a suspensão de pelo menos seis meses e multas para um jogador que tenha atuado sob o efeito de uma substância proibida. Essas exigências passaram a fazer parte das regras da Fifa desde maio, quando a entidade finalmente assinou o Código Mundial Anti-Doping depois de um período de incertezas se ela acataria a nova regra. O Comitê Disciplinar da Fifa acabou dando até a última sexta-feira para que essas federações enviassem uma resposta ao problema, mas apenas italianos e holandeses enviaram documentações. A entidade já informou que está avaliando as respostas e tomará uma decisão sobre esses casos. Com relação à França, que sequer respondeu ao pedido de explicações, a Fifa anuncia que tomará uma decisão com base na documentação disponível. Olimpíada - Enquanto enfrenta problemas em fazer com que as federações nacionais adotem as exigências mínimas no controle do doping, a Fifa comemora a ausência de qualquer caso de uso de substâncias proibidas nos Jogos Olímpicos de Atenas, realizados em agosto. Todos os 216 testes realizados com os jogadores participantes deram resultado negativo. A cada partida da Olimpíada, dois atletas de cada equipe foram selecionados para o exame. "Isso mostra que estamos na direção certa", afirmou Joseph Blatter, presidente da Fifa.