Fifa revela que Scolari votou em Figo A Fifa revelou nesta segunda-feira que o voto do técnico Luiz Felipe Scolari, da seleção brasileira, para o melhor jogador do mundo foi para português Luis Figo, que acabou sendo eleito em primeiro lugar. Scolari escolheu o capitão da equipe da Inglaterra, David Beckham, como segundo melhor jogador e o argentino Verón na terceira colocação. Para Francisco Maturana, da Colômbia, Rivaldo foi o melhor do mundo em 2001 enquanto o técnico espanhol José Antônio Camacho escolheu Roberto Carlos como o craque do ano.