Fifa revoga suspensão do Quênia após garantias do governo A Fifa revogou nesta sexta-feira a suspensão de cinco meses imposta à Associação Queniana de Futebol. A entidade tomou a decisão após receber uma promessa de que o governo local não vai mais interferir na administração do esporte no país. Em nota, a Fifa explicou que também recebeu garantias de que acordos feitos anteriormente com a associação serão respeitados pelo governo. Uma delegação da Fifa visitará o Quênia entre 14 e 16 de março para implementar o mapa de "relançamento do futebol queniano". A Fifa ainda contou que o comitê de crise criado pelo governo queniano para controlar o futebol após a punição imposta em outubro de 2006 será imediatamente dissolvido.