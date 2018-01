Fifa rompe contrato com a Traffic A Fifa anunciou importantes decisões no primeiro dia de reunião do Conselho Executivo da entidade, que está sendo realizada em Buenos Aires e vai até domingo. A reunião é uma das mais importantes da Fifa nos últimos anos. Desde o início do ano, a entidade já passou por várias crises. A maior delas foi a falência da empresa de marketing esportivo ISL, que tinha direitos de transmissão e comercialização de boa parte dos eventos que a Fifa organiza, como as próximas copas. Por isso, o presidente Joseph Blatter iniciou a reunião tranqüilizando os membros sobre as notícias de que a Fifa estaria em dificuldades financeiras após a quebra da ISL e de que ele poderia até renunciar por causa dos problemas. Joseph Blatter anunciou que a Fifa tem quase US$ 30 milhões em caixa e que uma auditoria está sendo realizada para provar que a entidade está bem financeiramente. Ele contou que a Fifa receberá mais de US$ 700 milhões como garantia para a realização do próximo Mundial. "Posso garantir que o balanço da Fifa entre 1999 e 2002 não terminará no vermelho." O presidente da entidade disse ainda que vai apurar o desvio de US$ 50 milhões que foram parar em contas da ISL não controladas pela Fifa. Parte do dinheiro foi pago pela Rede Globo por transmissões de campeonatos. Outra decisão anunciada pela Fifa é mais um golpe contra a empresa brasileira de marketing esportivo Traffic. Foi rompido o contrato que dava a ela os direitos de transmissão e comercialização dos próximos Mundiais de Clubes. A Traffic tinha fechado um contrato para três mundiais: em 2001, 2003 e 2005. O deste ano, que seria realizado em julho, foi cancelado por causa da crise financeira no esporte, causada pela falência da ISL. A Traffic não conseguiu patrocinadores para o evento.