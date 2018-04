Fifa se antecipa e assume o controle da administração do Arruda

SÃO PAULO - Previsto inicialmente para sexta-feira, a Fifa resolveu antecipar o controle do estádio do Arruda, em Recife, e desde terça-feira o Santa Cruz, dono do estádio, não pode mais realizar atividades no gramado do local. O Arruda servirá como base de treinamento para as seleções de Uruguai e Japão na Copa das Confederações.

Com a proibição, o Santa Cruz, que se prepara para enfrentar o Luverdense dia 1º de junho, na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, terá que procurar outro local para treinar.

Em Recife, os jogos da Copa das Confederações acontecerão na Arena Pernambuco, que terá seu primeiro grande teste na noite desta quarta-feira, no amistoso entre Náutico e Sporting, de Portugal. Cinco seleções passarão pela cidade durante a competição. Enquanto Uruguai e Japão usarão o Arruda para treinamentos, as equipes de Espanha, Itália e Taiti treinarão no CT do Náutico.