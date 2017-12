Fifa se atrapalha e toca o hino sul-coreano duas vezes Um engano da Fifa surpreendeu os jogadores da seleção de Togo, nesta terça-feira, antes do início da partida entre a seleção africana e a Coréia do Sul, em Frankfurt, na estréia de ambos pelo grupo G da Copa do Mundo. Um descuido fez com que o hino sul-coreano fosse tocado duas vezes. Ao perceberem o erro, os organizadores tocaram o hino de Togo com atraso. Estreante em Copas, a seleção de Togo já enfrentou problemas na semana passada, quando o técnico alemão Otto Pfister decidiu pedir demissão do cargo, porém nesta segunda, ele voltou atrás e resolveu ficar. Togo está no grupo G e além da Coréia do Sul, enfrenta a Suíça no dia 19 de junho, em Dortmund, e a França em 23 de junho, em Colônia.