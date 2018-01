Fifa se desculpa com o Corinthians A Fifa repara o fato de ter ignorado o Corinthians na lista de seus campeões mundiais, pede desculpas e alega que a omissão não foi proposital. "Lamentamos muito. Foi um erro nosso. Só isso. Não há dúvida de que o Corinthians foi o time coroado em 2000 como o campeão", afirmou ao Estado o porta-voz da entidade máxima do futebol, Andreas Herren. Na quinta-feira, em seu website, a Fifa havia ignorado o time paulista na publicação de sua relação de detentores de um título Mundial de Clubes, apesar de o Corinthians ter conquistado em 2000 o único campeonato organizado pela própria entidade. O recuo da Fifa ocorreu menos de 24 horas depois da primeira divuilgação da lista de campeões. Mas ficou claro que a correção foi feita de última hora. Apesar de o nome do time brasileiro ter sido incluído logo pela manhã, o perfil da equipe e a campanha até o título somente puderam ser acessados na tarde desta sexta. Em sua lista, a Fifa inclui todos os campeões mundiais das Copas Intercontinentais - que reuniu o campeão sul-americano e o europeu. A publicação também inclui a Copa Toyota e, por fim, a partir de 2000, passa a ser Mundial de Clubes que foi ganho pelo Corinthians. O problema é que o Boca Juniors foi o campeão da Copa Toyota de 2000, contra o Milan e na primeira versão apresentada pela Fifa de sua lista de campeões, apenas o time argentino era o citado entre os vencedores. Para não ter problemas de colocar dois campeões para o mesmo ano, a Fifa optou por apresentar os campeões em ordem alfabética, e não cronológica como estava sendo apresentada na quinta-feira. Questionada pela reportagem se considerava o Boca Juniors tambem como campeões mundiais em 2000, a Fifa apenas explicou: "a Copa Toyota não foi organizada pela Fifa. A única competição realizada pela Fifa em 2000 foi vencida pelo Corinthians". LIÇÃO - Na descrição do evento realizado no Brasil em 2000, a Fifa indica que o País deu uma " lição de samba ao mundo ". Segundo a entidade, a iniciativa de realizar a competição com oito clubes foi " corajosa ". O texto, porém, não trata exclusivamente do campeão como os textos referentes aos demais times que em algum momento venceram a Copa Intercontinental ou a Copa Toyota. Para a Fifa, o Corinthians foi o "merecedor" do título e cita Edilson como "incomparável". Na avaliação da entidade, o jogador de talentos "multidimencionais e sublime " Admite que maior surpresa foi ausência de times europeus na final. Real Madrid terminou em quarto lugar, tendo perdido para o Necaxa do México. O Manchester United, o outro representante europeu, foi eliminado logo de cara e perdeu para o Vasco da Gama por 3 a 1. Segundo o texto da Fifa, o time inglês foi " vítima de Romario e Edmundo". No mês passado, em uma conversa com o Estado, o técnico do Manchester United, Sir Alex Fergusson, confessou que a competição havia sido " uma brincadeira ". De todas as formas, a Fifa aponta que a América do Sul deu "a última palavra sobre o debate acalorado sobre que continente de fato usa a coroa do futebol mundial".