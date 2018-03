Fifa se perde ao justificar adiamento A Fifa mostrou que se abalou com o adiamento do Mundial de Clubes. Em nota oficial, a entidade utilizou alguns argumentos injustificáveis para explicar o fracasso do evento. O presidente Joseph Blatter destacou que o período em que seria realizado o Mundial era inconveniente, já que vários campeonatos europeus estariam em fase decisiva. Mas a competição foi anunciada pela entidade há cerca de um ano, quando não foi mencionado os prejuízos que as datas poderiam acarretar aos clubes. A difícil situação econômica dos países de origem de alguns clubes também foi outro empecilho para a realização do Mundial, segundo Blatter. Por fim, ele admitiu que a falência da ISL comprometeu todas as tentativas da Traffic, sua sócia na comercialização do evento, negociar com patrocinadores.