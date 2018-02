Fifa seleciona 44 árbitros para Copa A Fifa anunciou nesta terça-feira que já selecionou 44 árbitros e 111 assistentes para definir, dentre eles, quem vai apitar na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. A entidade prometeu anunciar os nomes dos escolhidos nos próximos dias, mas o representante brasileiro deve ser Carlos Eugênio Simon. Todos esses pré-selecionados irão passar por um período de testes, entre os dias 22 e 25 de março, na cidade alemã de Frankfurt. Lá, terão exames físicos, médicos e psicológicos. E, com esses dados, a Fifa promete escolher os árbitros da Copa - devem ser cerca de 30, mais 60 assistentes. "Eles (os árbitros e assistentes) serão testados sobre seus conhecimentos em relação às regras do jogo antes de, finalmente, serem convidados para uma entrevista com os membros da Comissão de Arbitragem", explicou a Fifa, em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira. Apesar de não divulgar os nomes, a Fifa revelou as confederações a que pertencem os 44 árbitros pré-selecionados: Asiática (6), Africana (6), Concacaf (6), Sul-Americana (7), Oceania (2) e Européia (17).