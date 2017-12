Fifa serve banquete para milionários e personalidades Entre os 72 mil torcedores que estiveram nesta terça-feira no Estádio Olímpico de Berlim para ver a seleção, uma centena deles tiveram uma noite de gala. E não exatamente pelo desempenho do Brasil. Convidados especiais, políticos e membros da Fifa foram colocados em uma luxuosa área do estádio, entre eles a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, o ministro da Cultura, Gilberto Gil e João Havelange, presidente de Honra da Fifa. Quem quisesse pagar US$ 2,5 mil por um jantar com vistas ao campo também pôde estar nesta ala do estádio. O empresário americano Allen Jennings foi um dos que reservou seu lugar há mais de um ano. "Não sabia quem jogaria nesta data e dei sorte porque vi o Brasil. Além disso, a comida e o serviço foram impecáveis", disse. Para o jantar, os "torcedores" puderam escolher entre peixe, carne ou massa. A reportagem da Agência Estado teve acesso ao interior da ala VIP do estádio e pode comprovar como a estréia brasileira é motivo para um banquete milionário. 120 cozinheiros foram trazidos da Itália para preparar o jantar, com sete diferentes vinhos a escolha. Telões ao lado de cada mesa foram colocados, além de taças de cristal e muito luxo.