Fifa sorteia eliminatórias européias Com um recorde de 197 países lutando por 31 vagas na Copa do Mundo da Alemanha de 2006, que será disputada de 9 de junho a 9 de julho, foram sorteadas hoje, em Frankfurt, as chaves das Eliminatórias Européias (13 vagas, mais o país anfitrião), Africanas (5 vagas) e da Concacaf (3,5 vagas). O quinto classificado na América do Sul disputa repescagem com o ganhador da Oceania e o quinto país da Ásia luta por uma vaga contra o quarto da Concacaf. A festa, 917 dias antes do início do Mundial, reuniu figuras ilustres, como o brasileiro Pelé, o bispo sul-africano Desmond Tutu, prêmio Nobel da paz, o hexacampeão mundial de Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher, o ex-árbitro italiano Pierluigi Collina e o chefe do comitê organizador da Copa, Franz Beckenbauer. "Podemos transmitir algo mais que alegria entre amigos, podemos fazer algo pela paz", afirmou o presidente da Fifa, Joseph Blatter. "Queremos um torneio aberto e tolerante", ponderou o presidente da Federação Alemã de Futebol, Gerhard Mayer-Vorfelder. No sorteio entre os europeus, os técnicos de Itália e Inglaterra saíram satisfeitos com os grupos. E a França comemorou cair na chave mais fácil. "Não é muito difícil, embora também seja verdade que poderia ter sido melhor", disse Giovanni Trapattoni, da Itália. O sueco Sven Goran Eriksson, que dirige a Inglaterra também estava empolgado. "Um grupo interessante, muito interessante." As eliminatórias européias terão oito grupos, sendo três com sete equipes e os demais com seis times. Os oito primeiros de cada grupo e os dois melhores segundos colocados garantem no vaga no Mundial. Os seis segundos colocados disputam uma repescagem em jogos de ida e volta e três também se classificam. A primeira fase será de 4 de setembro de 2004 a 12 de outubro de 2005 e a repescagem será 12 e 16 de novembro de 2005. A seleção da Alemanha já está classificada, na condição de país-sede. Confira os grupos das eliminatórias européias: Grupo 1: República Checa, Holanda, Romênia, Finlândia, Macedônia, Armênia e Andorra. Grupo 2: Turquia, Dinamarca, Grécia, Ucrânia, Georgia, Albânia e Casaquistão. Grupo 3: Portugal, Rússia, Eslováquia, Letônia, Estônia, Liechtenstein e Luxemburgo. Grupo 4: França, Irlanda, Suíça, Israel, Chipre e Ilhas Faroe. Grupo 5: Itália, Eslovênia, Escócia, Noruega, Bielo-Rússia e Moldávia. Grupo 6: Inglaterra, Polônia, Áustria, Gales, Irlanda do Norte e Azerbaijão. Grupo 7: Espanha, Bélgica, Sérvia e Montenegro, Bósnia Herzegovina, Lituânia e San Marino. Grupo 8: Suécia, Croácia, Bulgária, Islândia, Hungria e Malta.