Fifa sorteia hoje eliminatórias européias Faltando 900 dias para a Copa de 2006, na Alemanha, Michael Schumacher, o piloto de F-1, e o cantor Sting sortearão nesta sexta-feira os grupos das Eliminatórias Européias da competição. Haverá também sorteio das Eliminatórias Africanas, sob o comando do jogador Abedi Pele e do cantor Youssu N?Dor. A festa será no Festhalle, de Frankfurt. O mestre de cerimônias será Jerome Champagne, secretário-geral adjunto da Fifa. São esperados 3.500 convidados e mais de 700 jornalistas. A América do Sul, que já está em meio às suas Eliminatórias, será representada por Pelé. Segundo os organizadores, o sorteio deve ser transmitido para cerca de 100 países e encerra uma semana de intenso trabalho da Fifa e os organizadores alemães, que fixaram 9 de julho de 2006 para a partida inaugural da Copa, em Munique, com a final em 9 de agosto, em Berlim. Também ficou definido que o quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas disputará a repescagem contra o campeão da Oceania. A Alemanha, como sede, tem vaga garantida em 2006. Os ingressos da Copa custarão ? 35 (R$ 124 pela cotação desta quinta) nas primeiras rodadas, 65% menos que na Copa de 2002. Na final, o mais barato custará ? 120 (R$ 426).