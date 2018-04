Fifa suspende 23 jogadores do Líbano por manipulação

Entre os 23 jogadores, 20 receberam um ano de suspensão, um deles pegou dois anos e outro está afastado por três anos. Apenas um dos atletas acusados foi banido do esporte. Já o dirigente envolvido no escândalo foi proibido de trabalhar com futebol e de entrar em estádios por toda a vida.

A Fifa não revelou o nome de nenhum dos punidos no escândalo de manipulação que envolveu jogos da seleção do Líbano e de clubes locais, mas a Federação Libanesa de Futebol tinha admitido em fevereiro que o jogador Ramez Dayoub foi quem recebeu a pena máxima, tendo sido banido do esporte.