Fifa suspende De Boer por um ano A Fifa confirmou hoje a suspensão por um ano do capitão da seleção holandesa, Frank de Boer, por doping. De Boer, portanto, está fora da Copa de 2002 por uso de nandrolona, uma substância considerada anabolizante. Ele já não poderá defender a seleção nas próximas partidas da equipe pelas Eliminatórias. O exame anti-doping de De Boer, que tem 31 anos, acusou a presença de nandrolona no último mês de março, durante das quartas de final da Copa da UEFA entre Barcelona e Celta de Vigo e, desde então, o jogador está suspenso pela UEFA de todas as competições européias. A taxa de nandrolona detectada na urina do jogador era quatro vezes superior ao nível tolerado pelas entidades esportivas. Em maio, a contra-prova confirmou o doping. O atleta se diz inocente, e apresentou uma apelação à UEFA.