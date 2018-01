Fifa suspende jogador brasileiro O jogador brasileiro Luciano/Eriberto está suspenso pela Fifa de todas as partidas oficiais e amistosas por um tempo indeterminado. O atleta, que atuava pelo Chievo de Verona, confessou, no mês passado, que havia falsificado seus documentos para jogar na Itália, inclusive mudando de nome de Luciano Siqueira para Eriberto da Conceição Silva. A Fifa informa que ainda irá estudar o caso para saber qual será a punição do brasileiro. Mas enquanto isso, o jogador está impedido de participar de qualquer partida de futebol. Luciano/Eriberto tem até domingo para contestar a decisão. Luciano/Eriberto, ex-jogador do Palmeiras e do Bologna, já havia sido suspenso pela Federação Italiana de Futebol, no início da semana. Além de mudar de nome, Luciano/Eriberto é quatro anos mais velho do que seu registro oficial, que o mostra com 23 anos. A explicação dada pelo atleta é de que, por ser órfão, a única maneira de conseguir um passaporte rápido para ser transferido para a Itália seria falsificando o documento. Luciano/Eriberto chegou a participar da seleção brasileira Sub-20 e estava sendo cogitado para jogar pela Lazio. Mas a crise financeira no clube romano impediu sua venda. Outra equipe que estaria interessada no jogador seria a Juventus, de Turim. Com a descoberta da falsificação e de sua suspensão pela Fifa, qualquer possibilidade de transferência deve ser impossibilitada.