Fifa suspende o meia Petkovic A Fifa suspendeu hoje o meia Petkovic, ex-Vasco, por tempo indeterminado. A entidade já notificou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Chinesa, bem como o Shangai Shennhua, time atual do jogador. De acordo com a Fifa, a transferência de Petkovic para o futebol chinês foi improcedente. A entidade exigiu, até o dia 27 de abril, explicações sobre a quebra de contrato com o Vasco. Segundo o estatuto da Fifa, o sérvio pode ficar sem atuar por quatro meses, dependendo do julgamento.