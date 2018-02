Fifa suspende o Mundial Sub-20 A possibilidade de guerra no Oriente Médio fez com que a Fifa decidisse adiar o Mundial Sub-20 programado para os Emirados Árabes. O Comitê Executivo analisou nesta quinta-feira, em reunião na Suíça, os riscos a que estariam expostos atletas, dirigentes, torcedores e meios de comunicação, se ocorrer ataque dos EUA contra o Iraque. Depois de ponderar a questão, os cartolas chegaram à conclusão de que o mais sensato, no momento, era cancelar temporariamente o torneio, previsto para começar no dia 25 e terminar em 16 de abril. "Lamentamos a decisão, pois os organizadores fizeram trabalho magnífico", afirmou Joseph Blatter, presidente da Fifa. "Mas nossa entidade tem consciência de sua responsabilidade." Blatter reiterou que a competição não foi cancelada, mas apenas transferida, embora ainda sem data definida. A tendência é a de que venha a ser confirmada nos Emirados Árabes, mas meses atrás se falava no Japão como opção para abrigar os 24 times. A Fifa levou em conta também que entre os classificados estão Inglaterra, EUA, Austrália e Espanha, países claramente favoráveis a ação militar contra os iraquianos. A segurança dessas delegações poderia ser afetada pelo clima tenso na região. A América Latina estaria representada por Brasil, Argentina, Colômbia, México, Paraguai e Panamá.