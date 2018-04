Presidente da Traffic Sports USA, parceiro de J. Hawilla, é suspenso

A Fifa suspendeu nesta quinta-feira o executivo norte-americano Aaron Davidson, presidente da Traffic Sports USA e parceiro do brasileiro J. Hawilla, por suspeita de extorsão e corrupção. Ele foi um dos acusados pela Justiça dos Estados Unidos, que prendeu na quarta sete cartolas da Fifa e abalou a entidade de Zurique, na Suíça.

No mesmo dia, Davidson já havia sido suspenso pela Liga de Futebol da América do Norte, do qual era presidente. A empresa comandada pelo americano é proprietária do time Carolina RailHawks, que disputa a segunda divisão do futebol dos Estados Unidos.

A Traffic Sports USA tem sede em Miami e se dedica a promover eventos de futebol na América do Norte, América Central e no Caribe. Davidson é parceiro de J. Hawilla, fundador da Traffic, empresa de marketing esportivo. O brasileiro confessou quatro crimes à Justiça americana: extorsão, conspiração por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Traffic Sports USA e a Traffic Sports International são duas das empresas envolvidas no caso de conspiração e fraude que estão sendo investigadas no momento.