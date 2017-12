Fifa suspende punição ao Olimpia A Fifa resolveu suspender a punição imposta ao Olimpia, do Paraguai, que foi impedido por 1 ano de jogar competições internacionais depois de ter entrado na Justiça comum contra a Federação de seu país. Com isso, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) já recolocou o time paraguaio na Copa Mercosul. ?A CSF vai acatar a suspensão da punição imposta pela Fifa e voltará a considerar o calendário inicialmente previsto para as equipes afetadas?, confirmou o porta-voz da Sul-Americana, Néstor Benítez. O Olimpia está no grupo B da Mercosul, ao lado do Nacional (Uruguai), San Lorenzo (Argentina) e Flamengo. Na próxima terça-feira, o time paraguaio já volta à competição, no jogo contra o Nacional, em Assunção. Sobre a partida contra o Flamengo, que estava programada para acontecer no último dia 21, ainda não está definido se ela será remarcada ou os pontos serão dados ao clube brasileiro.