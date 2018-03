Fifa suspende punição ao Peru A Fifa decidiu hoje suspender a punição imposta ao Peru, que perdeu o mando de jogo na partida contra o Equador, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, por causa do mau comportamento de sua torcida. O Peru seria obrigado a enfrentar os equatorianos - em jogo marcado para o dia 2 de junho - em um campo neutro, depois que torcedores apedrejaram o ônibus e tentaram agredir jogadores da seleção chilena, em Lima. A Federação Peruana de Futebol apelou e conseguiu transformar a pena. Agora terá de pagar US$ 15 mil de multa e vai receber o que a Fifa chamou de ?severa advertência?.