Fifa também suspende o árbitro Edílson Após solicitação formal da CBF, a Fifa anunciou nesta terça-feira que o árbitro Edílson Pereira de Carvalho está suspenso do seu quadro de arbitragem, por envolvimento na máfia do apito que abalou o futebol brasileiro - ele, inclusive, é réu confesso. O comunicado oficial da entidade justifica o afastamento de Edílson Pereira de Carvalho dizendo que ele está ?sob investigação criminal da Polícia Federal brasileira por seu envolvimento no escândalo de manipulação de resultados.? A Fifa também passa para a CBF a responsabilidade sobre a investigação e a eventual punição dos envolvidos no caso.