Fifa tenta agradar a clubes europeus O Comitê Executivo da Fifa tomou nesta quinta-feira uma decisão sobre a Copa das Confederações na tentativa de agradar aos clubes europeus e não desagradar muito às seleções que participarão da competição. Os clubes estão autorizados a só liberar os jogadores convocados para o torneio ? que será disputado na França entre 18 e 29 de junho ? cinco dias antes de seu início e não 14, como estabelece o Estatuto do Jogador da Fifa em casos de compromissos oficiais das seleções. A polêmica sobre a Copa das Confederações começou no início do ano, quando o G-14 ? associação que reúne os 18 principais clubes da Europa ? se reuniu em Madri e ameaçou não liberar seus jogadores para disputá-la. Os dirigentes alegavam que o torneio será realizado em meio ao período de férias dos atletas. Para os clubes espanhóis o período será ainda pior, porque a última rodada do campeonato será disputada dia 22 de junho, quatro dias após a abertura da Copa das Confederações. Poucos dias depois da reunião do G-14, o Fórum dos Clubes Europeus realizado em Nyon (SUI), na sede da Uefa, referendou a posição assumida pelos grandes do continente. A decisão anunciada pela Fifa pode prejudicar os planos da comissão técnica da Seleção Brasileira. Desde que assumiu o cargo, o técnico Carlos Alberto Parreira tem dito que pretende levar a força máxima para a Copa das Confederações e utilizar a competição como preparação para as Eliminatórias, que começarão em setembro. Como a maioria esmagadora dos jogadores da seleção atua no futebol europeu, o treinador terá pouco tempo para preparar o time antes da estréia contra os Estados Unidos, dia 19 ? os outros integrantes do grupo são Camarões e Turquia; a outra chave tem França, Colômbia, Japão e Nova Zelândia. A CBF também poderá ter problemas com os clubes brasileiros, porque o campeonato nacional estará em andamento na época da competição. Se os clubes daqui brigarem para ter o mesmo direito que os europeus, será uma dor de cabeça para Parreira.