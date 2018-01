Fifa testa bola com microchip interno A Fifa vai testar em 26 de fevereiro uma bola, fabricada pela Adidas, que terá um microchip no seu interior para decidir lances polêmicos, como os de linha de fundo ou da linha do gol. A bola será utilizada um dia antes da final da Copa da Inglaterra. Se o teste for positivo, há chance de ser usada em jogos oficiais.