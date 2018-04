Fifa testa 'bola inteligente' no Mundial de Clubes

A Fifa lançará no Mundial de Clubes uma "bola inteligente", equipada com um microchip capaz de avisar ao árbitro o momento exato em que acontece um gol. As empresas Adidas e Cairos desenvolveram conjuntamente um sistema eletrônico que, segundo seus criadores, permitirá aos árbitros saber imediatamente se a bola ultrapassou a linha do gol. O "Goal Line Technology" foi testado com sucesso em jogos amadores, mas agora estreará entre os profissionais. A Cairos, companhia encarregada pelo software, assegura que os dispositivos resistem às condições meteorológicas, não precisam de uma visão direta da bola, não sofrem interferências de outros aparelhos eletrônicos e, em caso de gol, enviam imediatamente ao relógio do árbitro a mensagem "Goal". Esta é a segunda vez que a Fifa tenta aplicar a tecnologia para detectar gols, mas na primeira ocasião o sistema fracassou por falta de confiabilidade. "Utilizamos uma tecnologia completamente nova e que é cem por cento precisa. Além disso, o sinal estará codificado e somente o árbitro receberá a informação", assegurou hoje Christian Hohlzer, representante da Cairos. Gunter Pfau, porta-voz de Adidas, empresa encarregada de fabricar a bola do torneio, assinalou que a bola cumpre todos os requisitos da International Board e os jogadores poderão se adaptar a ela nos treinamentos que realizarem no Japão, durante o Mundial de Clubes. O sistema será apresentado oficialmente no dia 2 de dezembro. O Mundial de Clubes da Fifa acontece a partir do dia 7 de dezembro, no Japão. A competição reunirá Boca Juniors (Argentina), Milan (Itália), Urawa Reds Diamonds (Japão), Pachuca (México), Etoile Sportive du Sahel (Tunísia), Waitakere United (Nova Zelândia) e Sepahan (Irã). A final do torneio acontecerá no dia 16 de dezembro, em Yokohama.