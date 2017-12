Fifa testará mudanças na arbitragem A Fifa decidiu nesta terça-feira promover uma mudança profunda no sistema de arbitragem das partidas de futebol. A partir do ano que vem, a entidade pretende testar o sistema com mais dois auxiliares - além dos dois atuais. Os novos auxiliares ficariam atrás dos gols e teriam como prioridade acompanhar as jogadas na área. Para a Fifa, eles teriam melhores condições de dirimir dúvidas, por exemplo, em jogadas em que a bola toca na risca do gol ou próxima dela. Segundo o presidente da Fifa, Joseph Blatter, a proposta foi feita pelo ex-jogador Michael Platini. A medida faz parte do plano da Fifa de melhorar o nível da arbitragem, muito criticado desde a Copa do Mundo da Coréia/Japão. A entidade ainda não decidiu quando, nem onde as novas regras deverão ser testadas.