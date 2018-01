Fifa tira carne de frango da Copa da Alemanha A Copa do Mundo não deve deixar de ser disputada por causa da gripe aviária, mas todos os cuidados serão tomados para não correr o risco de uma epidemia na Alemanha. Entre outras preocupações, nos estádios não serão servidas refeições a base de carne de frango. A decisão já levantou polêmica. "É totalmente absurdo. Não há relação alguma com a gripe aviária e o vírus não está nos produtos", disse Thomas Janning, porta-voz da Federação da Indústria Avícola, à agência de notícias DPA. A Aramark, detentora dos direitos de venda de refeições prontas na Copa, assinou acordo com a Fifa para fornecer apenas carne de vaca e de porco, segundo o gerente da companhia na Alemanha, Udo Luersseno, ao jornal "Augsburger Allgemeine".