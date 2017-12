Fifa tira o Olímpia da Mercosul A equipe paraguaia do Olímpia foi excluída de todas as competições internacionais, segundo anúncio feito hoje pela Fifa e, com isso não poderá mais disputar a Copa Mercosul, onde integra o Grupo B, ao lado de Flamengo, Nacional (URU) e San Lorenzo (ARG). De acordo com o comunicado da Fifa, o Olímpica foi suspenso em conseqüência de uma antiga disputa judicial que manteve contra a Associação Paraguaia de Futebol (APF), e também por irregularidades na transferência de jogadores para o exterior "A decisão não permite apelação e a tabela da Mercosul deve ser reprogramada imediatamente?, disse hoje, o porta-voz da Confederação Sul-Americana de Futebol, Néstor Benítez.