Fifa transfere Austrália para a Ásia O Comitê Executivo da Fifa decidiu nesta quarta-feira que a seleção da Austrália passará a integrar a Confederação Asiática de Futebol a partir das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, que será disputada na África do Sul. Com a decisão, as chances de o time australiano ir a um Mundial crescem de maneira considerável, já que vai lutar por uma das cinco vagas oferecidas aos asiáticos. Pelas regras atuais, o time é obrigado a vencer as Eliminatórias da Oceania e, depois, disputar uma respecagem contra o quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas. E o retrospecto indica que a Austrália quase sempre se dá mal nesses confrontos. A última vez que a equipe conseguiu uma vaga num Mundial já faz muito tempo: foi na Copa da Alemanha de 1974. A Fifa decidiu também que a repescagem entre as seleções da América do Sul e da Oceania vai continuar.